2025年1月30日、ついに発売がスタートするNVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 5090」と「GeForce RTX 5080」。今回は「GeForce RTX 5080 Founders Edition」を試用する機会を得たので、RTX 5090/4090/4080 SUPERを比較対象に加えて実力をチェックしていく。DLSS 4でRTX 4090をどこまで上回るのか注目だ。GeForce RTX 5080 Founders Edition。価格の目安は18万8,800円だが、これまでのFounders Editionと同様に日本での発売予定はないGeF