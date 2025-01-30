［ワシントン２９日ロイター］ - 米商務省が２９日発表した２０２４年１２月の財（モノ）の貿易収支の赤字額（季節調整済み）は１８％増の１２２１億ドルとなった。企業がトランプ新政権による広範な関税政策を見越し、輸入を前倒しした公算が大きい。モノの輸入は１０８億ドル増の２８９６億ドル。一方、輸出は７８億ドル減の１６７５億ドルだった。モノの赤字拡大は、貿易が２４年第４・四半期も引き続き国内総生産（Ｇ