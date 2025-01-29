ＤＥＥＰ、ＲＩＺＩＮなどで活躍する話題の格闘家のケイト・ロータス（２６）が２８日、自身のインスタグラムを更新。「一瞬だけイメチェンでロング」とロングヘアーにした姿を投稿した。普段はボブなだけに、美しいロングヘア姿にコメント欄では「安定に可愛すぎる」、「ナイスロング」、「ＫＡＷＡＩ過ぎやろがい」、「美人が際立つ」、「ばり可愛い」、「これで格闘家かよ！！」、「格闘家のクオリティじゃねぇ」、「アイド