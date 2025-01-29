1月30日(木)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・後藤勝さん「ぎふマガ！」・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記サイトの3人が集合し『2025シーズンキャンプレポート＆順位を大予想！』などについて語るLIVE配信を行います。