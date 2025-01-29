安田大サーカスのクロちゃんとコロコロチキチキペッパーズのナダルによるテレビ朝日系バラエティー「クロナダル」が２７日に放送された。タレント熊田曜子（４２）をゲストに招き、勝手に婚活プロジェクトを始動。２０２３年に離婚した熊田に再婚を勧める。熊田はウエディングドレス衣装で登場。ポールダンス世界大会で２位入賞を報告したばかりの美スタイルを純白ドレスで見せつけたが、再婚には消極的な意思を示した。熊