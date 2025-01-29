大阪府東大阪市の山の中で今月25日、行方不明者の捜索をしていた警察官が切断された遺体の一部を見つけました。遺体は、頭や両腕、両足などが切断されていたということです。司法解剖の結果、遺体は40代から50代前半の男性とみられていて、身長は135センチから145センチほどで、先月下旬ごろに死亡したとみられるということです。警察は身元の特定を急ぐとともに、死体損壊や死体遺棄事件として捜査しています。