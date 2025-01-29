福岡中央署は29日、福岡市中央区草香江1丁目2番付近の路上で同日午後4時20分ごろ、自転車に乗っていた小学生男児が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50代で身長170くらい。黒っぽい服装をしていたという。