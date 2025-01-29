米ＳＮＳ大手Ｘ（旧ツイッター）は２８日、資金送金サービス「Ｘマネー」を開始することを明らかにした。クレジットカード大手ビザと提携する。米ＣＮＢＣなどによれば、今春をめどに米国でサービスを開始し、日本などでも順次展開する見通しだ。発表によれば、ビザのシステムを用いて、デビットカードからＸ上のウォレットアプリに入金でき、銀行口座に資金を移すこともできる。サービス開始当初は利用者間での送金サービス