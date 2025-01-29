ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値155.41高値155.79安値155.00 156.59ハイブレイク 156.19抵抗2 155.80抵抗1 155.40ピボット 155.01支持1 154.61支持2 154.22ローブレイク ユーロ円 現値161.50高値162.49安値161.31 163.40ハイブレイク 162.95抵抗2 162.22抵抗1 161.77ピボット 161.04支持1 160.59支持2 159.86ローブレイク