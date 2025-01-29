各国の長期金利（NY時間09:06）（日本時間23:06）（%） 米2年債 4.189（-0.006） 米10年債4.518（-0.014） 米30年債4.763（-0.012） ドイツ2.547（-0.018） 英国4.583（-0.031） カナダ3.176（-0.027） 豪州4.370（-0.050） 日本1.194（0.000） ※米債以外は10年物