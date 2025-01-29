埼玉県八潮市で道路が陥没した現場からnews23喜入友浩キャスターです。道路の陥没から37時間が経過しました。いまも救助活動が行われていますが、先ほど動きがありました。きょうはきのうに比べて、話し合いの時間であったり大がかりな動きはなかったのですが、ショベルカーの先端が1つ目に開いた穴の中に入っています。この先には運転席があるものとみられますが、そこの覆いかぶさっている土砂を取り除きたいのですが、先ほどシ