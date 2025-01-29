29日、武装勢力の進軍を受け、コンゴ（旧ザイール）のゴマから隣国ルワンダへ避難するため、国境で荷物の検査を受ける人々（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】ロイター通信は29日、コンゴ（旧ザイール）東部にある北キブ州の州都ゴマを巡って政府軍と戦闘を続けている反政府勢力「3月23日運動（M23）」が、隣接する南キブ州の州都ブカブを目指して進軍していると報じた。一帯での戦闘が拡大し、戦闘員らによる性暴力など人道危機