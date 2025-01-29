天皇皇后両陛下がことし7月にモンゴルを公式訪問される方向で検討が進められていることが日本テレビの取材で分かりました。関係者によりますと、天皇皇后両陛下がことし7月にモンゴルを公式訪問される方向で、日本とモンゴルの政府間で検討が進められているということです。両陛下は、モンゴルの革命記念日に合わせて行われる国家的なお祭り「ナーダム」などの時期に訪問される方向だということです。モンゴルは天皇陛下が皇太子時