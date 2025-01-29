１８日、大勢の利用客で混雑するこうそ蘇州駅の待合室。（蘇州＝新華社配信／馬驍）【新華社北京1月29日】中国で旧暦大みそかを迎えた28日に、全国で省などの地域をまたいで移動した人の数は2億438万9千人に上った。春節（旧正月）時期の交通輸送を管理する機関「総合運輸春運専従班」が29日、明からにした。交通機関の旅客輸送量は鉄道が776万人、水路が58万7千人、民間航空が186万2300人で、道路の人の移動は1億9418万人とな