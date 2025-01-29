2月16日に開幕戦を迎える北海道コンサドーレ札幌がJ２リーグ制覇に向けて熊本県での2次キャンプをスタートさせました。1月29日朝7時過ぎに新千歳を飛び立ち、正午過ぎに熊本入りしたチームは移動の疲れも見せずトレーニングを開始、時折雪がちらつく、あいにくの天候に選手たちも思わず「札幌より寒いかも」と苦笑い。それでも１シーズンでのJ1復帰へ、密度の濃い練習メニューで充実の