【横浜ＢＣ−川崎】第２クオーター、横浜ＢＣ・イングリスが２２点目を決める＝横浜国際プールバスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２９日、横浜国際プールなどで行われ、中地区７位の横浜ＢＣは同８位の川崎に７４―６３で競り勝った。横浜ＢＣは序盤から拮抗（きっこう）した展開の中、１点ビハインドで前半を折り返す。ハーフタイム後の第３クオーターにさらにリードを広げられたが、第４クオーターにクラーク、