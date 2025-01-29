タレントの川口葵が２９日に自身のＳＮＳを更新。上京当時の様子を振り返った。川口はインスタグラムで「カメラフォルダを見返していて上京時のを見つけて色々と振り返っていました上京して様々なお仕事を経験させていただいて本当に感謝の日々です」と関係者への感謝の気持ちをつづった。川口は上京前を振り返り「上京前ひたすら毎日朝から夜までボートレースの受付で働きながら貯金したりｓｈｏｗｒｏｏｍ配信オーディ