ロッテは2月11日(火)に、“飲むアイス”の｢クーリッシュ｣から、『クーリッシュ ピスタチオ×ミルク』を発売します。高級スイーツの大人気フレーバーであるピスタチオと、北海道産の生クリームを使用した、リッチな味わいが楽しめる新作クーリッシュです。クーリッシュ史上初のピスタチオを使用した商品で、ミルクのおいしさも楽しめるよう、乳脂肪分が4.2％入った｢アイスミルク｣