ホリエモンこと実業家の堀江貴文(52)=福岡県八女市出身=が29日に発売したデビュー曲「チョメチョメ」のMVに福岡の大物タレントが出演した。  昭和感たっぷりの演歌で、MVではゴールドのジャケット姿の堀江が歌って飲みまくる。?チョメチョメダンス?も披露されるが、このダンスシーンに福岡の姐さんとして親しまれるタレントの山本カヨも登場。印象的な赤いシャツ姿で笑顔で?チョメチョメダンス?を見せている。山本