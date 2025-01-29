大分県警臼杵津久見署は29日、臼杵市の60代男性がパソコンのサポート詐欺に遭い、電子マネーをだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者が28日、自宅のパソコンでインターネットを閲覧したところ、パソコンの画面が突然固まった。「表示された番号に電話をしてください」などとメッセージが出て「010」で始まる電話番号もあった。被害者がその番号に電話をかけたところ、片言の日本語を話す男