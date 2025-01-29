福岡県警糸島署は29日、糸島市高田2丁目1番付近で同日午後3時15分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで黒色のパーカでフードを被り、白色のマスクを着用していたという。