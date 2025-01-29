バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は29日、鹿児島県体育館などで行われ、東地区首位のA千葉が鹿児島を81―67で退け、33勝目（2敗）を挙げた。西地区トップの福岡は神戸に95―65と大勝し、26勝9敗とした。