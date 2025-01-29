総合格闘家の朝倉未来が２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで新規動画を公開。「暴走族の集会に突撃してみた」と題して、元アウトサイダーのブレイキングダウン人気選手で、年商３０億円の実業家でもある萩原裕介とともに、群馬の暴走族の集会に突撃した様子を投稿した。朝倉自身が過去に暴走族だったこともあり、「１６歳の時暴走族でした。１５歳から暴走族でした。特攻服着ましたよ。暴走とか集会の時は」と明かし、「