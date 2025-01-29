元行員による貸金庫の窃盗事件を受けて三菱UFJ銀行が近く、事件のあった東京都内2店舗の貸金庫利用客に対して料金を返還することが分かりました。三菱UFJ銀行の元行員・今村由香理容疑者（46）は去年9月、練馬支店の貸金庫に客が預けた約20キロの金塊を盗んだ疑いで逮捕されました。返還される貸金庫の利用料金は今村容疑者が在籍していた期間に応じて、練馬支店であれば最長5年間分、玉川支店であれば最長1年間分になります