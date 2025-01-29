レースクイーンの川瀬もえが、3月11日に1st写真集『タイトル未定』(3,960円税込 光文社刊)をリリースする。1st写真集『タイトル未定』をリリースする川瀬もえ(C)光文社／横山マサト日本レースクイーン大賞2021で新人部門と大賞のグランプリを史上初めてダブル受賞した"伝説のレースクイーン"川瀬もえ。2022年にレースクイーンの卒業を宣言したが、2024年に復活してファンを喜ばせた。1st写真集となる本書では、タイ・パタヤを舞台