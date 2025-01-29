グラビアアイドルのRaMu(ラム)がこのほど、東京・神保町の書泉グランデでトレーディングカード『RaMu〜2025〜』(発売中 1ボックス12パック入り:6,600円税込 1パック6枚入:660円税込 発売元:ヒッツ)の発売記念イベントを行ったトレーディングカード『RaMu〜2025〜』の発売記念イベントを行ったRaMu2016年からグラビア活動を本格的にスタートさせると、細身の身体からは想像もつかないHカップのバストで瞬く間に人気を獲得したRaMu。