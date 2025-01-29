このあと日本時間２３時４５分にカナダ中銀が金融政策委員会の結果を公表する。０．２５％ポイントの利下げが見込まれており、前回の０．５０％ポイントの大幅利下げからはペースを縮小すると見られている。 また、今回はトランプ政権の関税がカナダ経済のソフトランディングを妨げる可能性についての分析結果を公表するものと見込まれている。 カナダ中銀は２０１９年に、米国の輸入品に対する２５％の関税とい