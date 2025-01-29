週刊文春を発行する文藝春秋が運営するウェブサイト「文春オンライン」に２９日、「「フジテレビ・中居問題記事の訂正について【編集長より】」と題する文書が公開された。週刊文春は昨年１２月２６日発売号で元タレントの中居正広氏と女性との会食を巡るトラブルを報じた第１弾の記事について、２８日に週刊文春電子版でフジテレビ社員の関与について内容の訂正を発表し、謝罪した。公開された文書では当該記事への訂正、追記