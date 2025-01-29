バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は29日、宇都宮市体育館などで行われ、東地区首位の宇都宮が千葉Jを91―73で下し、27勝6敗とした。同2位の群馬は越谷に87―67で、24勝目（9敗）を挙げた。中地区1位の三遠はFE名古屋を102―95で破り、28勝4敗。西地区トップの琉球は大阪に95―97で敗れ、9敗目（24勝）を喫した。