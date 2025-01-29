中国メディアの大洋網などによると、中国広東省清遠市連南ヤオ族自治県大麦山鎮で19日、台所でスペアリブを包丁でたたき切ろうとしていた母親が、好奇心から左手を伸ばしてスペアリブを触ろうとした4歳男児の人さし指と中指、薬指を切り落としてしまうということがあった。母親は当時、生後数カ月の赤ちゃんの様子を見ながら料理をしていたという。男児は地元の診療所で止血や切断された指の適切な処置をしてもらった上で、市の人