【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比24銭円高ドル安の1ドル＝155円24〜34銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0385〜95ドル、161円31〜41銭。米連邦公開市場委員会（FOMC）の主要政策金利の発表と米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見を控え、持ち高調整でドルを売って円を買う動きが先行した。