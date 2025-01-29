秋元康氏が総合プロデュースする女性１７人組グループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が２９日、東京・ららぽーと豊洲でデビューデジタルシングル「ＩＬＵ」の発売記念ライブを開催した。同グループは、昨年４月からスタートした「ＩＤＯＬ３．０ＰＲＯＪＥＣＴオーディション」最終審査に残った候補者１７人で結成された。まずは表題曲「ＩＬＵ」を歌う選抜メンバー７人が登場し、約６００人のファンを前に歌唱。センター