【モデルプレス＝2025/01/29】俳優の鈴木福が1月29日、都内で開催された映画『野生の島のロズ』（2月7日公開）スペシャル・イベントに出席。9人組ガールズグループのNiziU（ニジュー）との共演に喜ぶ場面があった。【写真】鈴木福、応援している人気グループと共演◆鈴木福、NiziUとの共演に歓喜本作は、野生の島で起動した最新型アシスト・ロボットの「ロズ」に、ひょんなことから愛情が芽生え、動物たちと共に生き、島に訪れる危