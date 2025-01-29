WEリーグは29日に都内で理事会を開き、来季リーグ杯の1次リーグでPK戦を実施することを決議した。90分で勝敗がつかない場合は延長なしでPK戦を行う。国際大会を見据えたレベルアップや新たな楽しみを提供することが狙い。Jリーグでも来年2月から行われる移行期の特別大会で導入される。元日本代表GKで昨年から理事を務める海堀あゆみ氏が提案し、全会一致で決まったという。