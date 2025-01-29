24-25シーズンの冬の移籍市場も終盤に差し掛かっており、残り数日となっている。『espn』はこのタイミングで過去5年間の移籍市場でプレミアリーグの各クラブが実施した補強を調べ、最も効果のなかった、失敗の獲得は誰だったのかを独自の視点でランキング付けしている。ここで不名誉な1位に選ばれてしまったのが、マンチェスター・ユナイテッド(現レアル・ベティス)のアントニーの獲得だ。アントニーはアヤックスで評価を高めたレ