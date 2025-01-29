日本航空（JAL）のエアバスA350-1000型機の9号機（機体記号：JA09WJ）が1月29日午後、フランスのトゥールーズを出発した。あす30日昼ごろに羽田空港に到着する見通し。エアバスでの組み立てスケジュールの変更に伴い、7号機より早く、9号機を受領した。受領日は現地時間1月27日。エアバスA350-1000型機は、国際線用ボーイング777-300ERの後継機。客室は4クラス239席仕様で、ファーストクラスは「1-1-1」配列の6席、ビジネスクラス