コーチ(COACH)の2025年春コレクションから、新作ウィメンズバッグ「チェーン タビー(Chain Tabby)」が登場。“ゴールドチェーン煌めく”新作バッグ「チェーン タビー」1970年代のアーカイブ着想のシルエットをモダンに再解釈し、コーチのシグネチャーである“C”のハードウェアをあしらったアイコンバッグ「タビー」。2025年春の新作として、存在感のあるチェーンストラップが主役の「チェーン タビー」が仲間入りする。チェーンス