高級生食パン専門店・乃が美(Nogami)から、ゴディバ(GODIVA)の監修による「ショコラ『生』食パン」が登場。2025年2月1日(水)から2月28日(金)まで全店舗にて数量限定で発売される。クーベルチョコレートを合わせた特別な“生”食パン「ゴディバ監修 ショコラ『生』食パン」は、乃が美の定番「創業乃が美」をベースに、ゴディバのベルギー産クーベルチュールチョコレートを組み合わせた特別な一品だ。耳までふんわりと柔らかく、香ば