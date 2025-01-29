ロアリブ(ROAlív)の2025年春フレグランス「マインドセンス ヘブンリーモーニング」が、2025年3月6日(木)より数量限定発売される。「早春の花々」を思わせる透明感たっぷりの香り「マインドセンス ヘブンリーモーニング」は、“早春の花々”をイメージした透明感溢れる香りのフレグランス。爽やかなグリーンと甘いフルーティがミックスしたトップノートから、優雅に咲き誇る花々のミドルへと続き、ラストはアンバーやムスク、