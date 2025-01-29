元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（54）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、過去にあった“鉄の掟”について語る場面があった。「芸人を飲み会に何人呼べるか?」という企画で、宮迫が6番目に電話したのがお笑いタレント・たむらけんじだった。たむらは「今日（大阪の）お店に立たないといけないんで」と断るも、宮迫は「渋谷来れるでしょ?ちょっと早めに切り上げていただいて、新幹線に飛び乗ってもらえたら間に合う