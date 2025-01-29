日本相撲協会は２９日、東京・両国国技館で大相撲春場所（３月９日初日・エディオンアリーナ大阪）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった草野（伊勢ケ浜）は、国技館内で記者会見に臨んだ。日大出身で２０２３年度の学生横綱、幕下最下位格付出で昨年５月の夏場所初土俵を踏んだ。所要５場所での昇進に「自分の中ではすこし遅かったかなと思う。もっと勝てた相撲もあり、そういう面では遅かったのかな