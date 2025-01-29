テレビ朝日系「報道ステーション」（月曜〜金曜・午後９時５４分）が２９日に放送され、週刊文春が昨年１２月２６日発売号で元タレントの中居正広氏と女性との会食を巡るトラブルを報じた第１弾の記事について、同誌編集部が２８日に週刊文春電子版でフジテレビ社員の関与について内容の訂正を発表し、謝罪したことを伝えた。番組では２８日付で就任したフジテレビの清水賢治社長を直撃取材。文春の対応について「なぜ昨日だっ