大和警察署（資料写真）２９日午前１０時５分ごろ、神奈川県綾瀬市大上９丁目の県道で、海老名市東柏ケ谷６丁目、無職の男性（８７）が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認された。大和署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた綾瀬市大上６丁目、ピアノ講師の女（４６）を現行犯逮捕。容疑を過失致死に切り替えて調べる。署によると、女は容疑を認めている。現場は信号機のある十字