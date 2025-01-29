【キングヘイロー】 8月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、フィギュア「キングヘイロー」を8月に発売する。価格は22,000円。 本製品は、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より、誇り高きお嬢様ウマ娘「キングヘイロー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 優雅で堂々とした立ち姿、