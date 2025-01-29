Image: Mojahid Mottakin / Shutterstock 驕る平家は久しからず。DeepSeekショックでウォール街は大混乱です。中国のAI企業DeepSeek（ディープシーク）が突如として世間を騒がせています。同社の生成AIアプリ「DeepSeek」は、OpenAIのChatGPTをぶち抜いて、Apple App Storeでもっともダウンロードされたアプリに躍り出ました。DeepSeek、レガシーAIをコスパで圧倒このビジネス的なサクセスス