福岡県警八女署は29日、八女市の男性が持つ携帯に同日午前9時10分ごろ、知らない番号から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は他県の警察官をかたる男性から名前を聞かれた後に「あなたのキャッシュカードが特殊詐欺グループを摘発した時に見つかった。事件の可能性があるので周りに人がいないところで話せるか」などと言われた。