日向坂４６を卒業した濱岸ひよりが２９日に自身のＳＮＳを更新。グループ所属時代の思い出ショットを公開した。濱岸はインスタグラムに「おもいで‪」とつづると、メンバーの小坂奈緒とのツーショットやライブの様子などをアップ。この投稿にＳＮＳ上では、ハッシュタグ「＃ｈａｍａｈｉｙｏｇｒａｍ」を用いて、「ほんまに幸せ」「尊すぎんか？」「涙なしじゃ見れなかった」「ひよたん大好きありがとう」などの声が寄