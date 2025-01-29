【ソウル＝仲川高志】韓国南部・釜山（プサン）の金海（キメ）国際空港で２８日夜に起きたエアプサンの旅客機の火災について、聯合ニュースは２９日、後方座席の手荷物棚から出火した可能性があると報じた。韓国国土交通省の航空鉄道事故調査委員会は同日、事故調査官を現地に派遣し、事故原因を調べている。火災は２８日午後１０時１５分頃に発生し、約１時間後に消し止められたが、旅客機は半焼した。乗客乗員計１７６人は全