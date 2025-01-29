ヤクルトは29日、ホセ・オスナ内野手（32）が来日したと発表した。球団を通じて「今年もスワローズの一員としてプレーでき、本当にうれしく思います。開幕に向けてしっかりと調整し、チーム一丸となって優勝を目指します！」とコメント。沖縄・浦添での1軍キャンプからチームに合流する。