King & Princeが、3月12日に16枚目となるシングル『HEART』を発売することを発表。ジャケット写真が公開されました。表題曲『HEART』は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにという想いが込められた王道ラブソングとなっています。シングルは4つの形態で発売され、初回限定盤Aには『Usual Kiss』、初回限定盤Bには『LIFE is FUSHIGI』、通常盤には『marble』と『 I MY ME